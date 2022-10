Palmeiras encara Athletico e pode ser campeão ainda hoje

Athletico e Palmeiras entram em campo hoje (25), às 20h45, na Arena da Baixada, pela 34º rodada do Campeonato Brasileiro. Dependendo de outros resultados, o Verdão pode ser campeão ainda hoje.

A última derrota do Palmeiras nesta edição do Brasileirão foi justamente contra o Athletico-PR, no Allianz Parque. Na oportunidade, o time rubro-negro venceu por 2 a 0 e conseguiu uma vitória importante dentro da competição. Quase um turno depois, o Verdão irá tentar buscar os três pontos para encaminhar a conquista do Campeonato Brasileiro.

O Athletico, sexto colocado, vem de derrota para o Bragantino por 4 a 2, fora de casa, no último ajuste do time titular para a final da Libertadores. O time rubro-negro encara o Flamengo no sábado, em Guayaquil. Com a formação reserva, o Furacão defenderá uma invencibilidade de 15 partidas dentro de casa pelo Brasileirão.

Já o Palmeiras, não perde desde o dia 2 de julho. O clube está na primeira colocação desde a 10ª rodada.

Prováveis escalações para Athletico x Pameiras

Athletico

Apesar de jogar em casa, o time comandado por Felipão já começou a voltar todas suas atenções à final da Copa Libertadores, que acontece neste sábado, contra o Flamengo. Com o meio da tabela praticamente garantido e viagem marcada para quarta-feira, a tendência é que o time paranaense entre em campo repleto de jogadores considerados reservas.

Time provável: Anderson; Orejuela, Pedro Henrique, Nico Hernández e Pedrinho; Hugo Moura, Erick, Cittadini e Terans; Rômulo e Vitor Roque

Palmeiras

Já o Palmeiras entrará em campo com força máxima pensando na conquista do título do torneio. Além disso, Abel Ferreira conta com o retorno de Murilo.

Time provável: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Mayke, Dudu e Rony

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.