Colisão entre carro e caminhão deixa dois feridos

Duas pessoas ficaram feridas na manhã de hoje (13), em uma colisão entre carro de passeio e um caminhão de hortifruti na rodovia Ramão Gomes, próximo a fronteira entre Bolívia e Corumbá, a 420 quilômetros de Campo Grande.

Conforme divulgado pelo Diário Corumbaense, o condutor de 50 anos, foi levado ao hospital com fraturas no braço e ferimentos no joelho. O outro foi levado ao pronto socorro por populares. Equipes da Polícia Militar estiveram no local para apurar as circunstâncias da colisão e ainda não há informações do que possa ter causado a batida.

Ainda de acordo com o site, a carga de tomates, banana-da-terra, cebolas e frutas ficaram espalhadas pela rodovia. A rodovia é comum o tráfego dessas cargas que são encaminhadas para feiras livres do município de Corumbá