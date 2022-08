Confira o resumo de hoje das principais novelas

Novelas

Além da Ilusão

Matias pede perdão a Davi, que desconfia das intenções do ex-juiz. Isadora visita Davi na prisão. Lavínia, Julinha e Constantino conseguem enganar Santa, que termina o relacionamento com Geraldo. Com raiva, Heloísa revela a Matias que ele foi vítima de uma armação para confessar seu crime. Matias tem um novo surto, e Violeta afirma à Heloísa que não conseguirá internar o marido. Lorenzo agradece a Bento pelo artigo em defesa de Onofre. Santa descobre que foi enganada por Julinha e Constantino. Iolanda se prepara para deixar Campos, quando vê o verdadeiro Rafael Antunes.

Cara e Coragem

Pat descobre que as pessoas a seguiam a mando de Ítalo. Moa questiona Rebeca sobre Danilo. Pat reage enciumada ao ver Moa beijar Andréa. Olívia marca um encontro com Alfredo. Regina descobre que a Coragem.com tem um cofre e conta para Leonardo. Lou questiona Marcinha sobre Rico e pergunta a bailarina se os dois estão juntos. Pat impede Lou de ir embora do almoço na casa de Rico por causa de ciúmes de Renan. Marcela e Paulo recebem a namorada de Baby na delegacia, que relata o seu desaparecimento. Rebeca descobre que Danilo mentiu novamente para ela. Pat vai com Ítalo encontrar Dalva.

Pantanal

Juma confessa a Filó que não para de pensar em Jove. Tadeu flagra Alcides conversando com Muda. Tenório e Zuleica discutem. Velho do Rio tenta convencer Juma a perdoar Jove. Uma comitiva fantasma pousa na fazenda. Tibério pergunta a Muda o que a esposa foi fazer na tapera de Juma. Maria Bruaca se despede de Eugênio. Mariana coloca a mansão à venda. José Lucas avisa ao pai que se casará em breve. Alcides chega com Maria Bruaca à fazenda. José Lucas fica arrasado com a ausência de José Leôncio em seu casamento com Érica.