Acidente entre caminhonete e carreta mata duas pessoas

Fábio Ramos Lima, de 43 anos, e Vicente de Jesus Alexandre, de 30 anos, morreram na tarde de ontem (12), em uma colisão frontal entre veículos, na MS-384, entre os municípios de Antônio João e Ponta Porã. No acidente, mais duas pessoas ficaram feridas e foram socorridas em estado grave para os hospitais da região.

Conforme relatos do Corpo de bombeiros, não há informações sobre as causas do acidente. No horário da colisão da carreta e uma caminhonete, chovia bastante na região.

As duas vítimas mortais estavam na carreta. As outras vítimas socorridas, de 36 e 39 anos, eram ocupantes da caminhonete, de modelo Hilux. Ainda conforme informações os socorristas, Fábio chegou a ser socorrido com vida, mas faleceu a caminho do hospital.

A Polícia Civil e a perícia técnica foram acionados e investigará as causas do acidente.

