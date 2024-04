Colaboradores da Águas Guariroba reforçam compromisso com cultura de segurança do trabalho

Colaboradores da Águas Guariroba assinaram nesta quinta-feira (18) uma carta de compromisso com a Cultura de Segurança do Trabalho. A ação faz parte de um projeto de fomento à Cultura de Segurança em todas as unidades da Aegea.

A carta foi assinada por mais de 800 colaboradores de setores operacionais e administrativos, que se comprometeram a preservar vidas em suas rotinas de trabalho, por meio do respeito a Regras de Ouro de segurança.

“Como líderes, recebemos a missão de compartilhar entre nossos colaboradores o senso de proteção e, como ato simbólico, assinamos juntos essa carta de compromisso com a segurança. Somos embaixadores da saúde e não podemos esquecer que se a gente cuida, a vida acontece”, pontuou o diretor-presidente da Águas Guariroba, Themis de Oliveira.

Durante a ação, os colaboradores assistiram a uma palestra com demonstrações de situações de risco e orientações para preservar a segurança no ambiente de trabalho, ministrada pelo engenheiro de segurança do trabalho, Diego Teles da Silva, e pelo gerente regional de saúde e segurança do trabalho, Sergio Laraia.

“Todo dia as oportunidades de acontecer qualquer tipo de acidentes estão aí. Pode ser um tropeço, pode ser uma retroescavadeira, qualquer tipo de acidente. Pra gente evitar isso é muito importante o engajamento de todo mundo, desde a diretoria, até os gerentes, coordenadores, supervisores, lideranças, todos”, reforça o direto-executivo da Águas Guariroba.

Também foram apresentados aos colaboradores os embaixadores das 10 Regras de Ouro de Segurança, que seguem a seguinte ordem:

1ª Regra: Trabalho em Altura.

“Nunca realize ou autorize o trabalho em altura superior a 2 metros sem treinamento específico.”

2ª Regra: Espaço Confinado.

“Obtenha autorização e permissão antes de iniciar as atividades em espaço confinado”.

3ª Regra: Movimentação de Cargas.

“Planeje as operações de movimentação, isole e sinalize a área”.

4ª Regra de Ouro: Serviços de Escavação.

“Assegure que há medidas de

controles para os riscos e que a área esteja isolada e sinalizada”.

5ª Regra de Ouro: Bloqueio, Identificação de Zero Energia.

“Nunca execute manutenções ou intervenções em instalações sem ter certeza de que todas as fontes de energias (elétricas e fluídas) tenham sido bloqueadas, identificadas e testadas”.

6ª Regra de Ouro: Veículos e Equipamentos Móveis.

“Para conduzir veículos e equipamentos móveis, mantenha habilitação e treinamento válidos e opere com autorização da liderança imediata”.

7ª Regra de Ouro: Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva.

“Utilize todos os equipamentos de proteção (individuais e coletivos, os EPIs e EPCs) definidos para cada atividade”.

8ª Regra de Ouro: Análise Preliminar de Risco e Permissão de Trabalho.

“Somente inicie as atividades de alto risco (por exemplo: altura, espaço confinado, escavação e eletricidade) depois da Análise Preliminar de Risco (APR) e da Permissão de Trabalho (PT)”.

9ª Regra de Ouro: Comunicação de acidentes e condição insegura.

“Comunique imediatamente para a liderança direta e para a área de segurança do trabalho todo acidente ou quase acidente de trabalho, bem como qualquer condição ou prática insegura”.

10 ª Regra de Ouro: Direito de Recusa.

“Nunca realize uma atividade sem conhecer os riscos e sem cumprir todas as medidas de controle exigidas”.

Com informações da assessoria

