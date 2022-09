Previsão é de tempo instável e grande possibilidade de tempestade

Terça-feira (13) tem previsão de tempo instável para todo o Estado. Motivada por uma frente fria que segue avançando, a uma grande possibilidade de chuvas de intensidade moderada a localmente forte, podendo atingir 50 mm acumulados em 24 horas, além de tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, que pontualmente podem atingir os 70 km/h.

Até o momento, as regiões com previsão de chuvas e tempestades nesta terça são Porto Murtinho, Dourados, Anaurilândia, Ponta Porã e Iguatemi.

As temperaturas também seguem com uma grande diferença entre os municípios. As mínimas começam por volta dos 15/23° C, com o passar da terça-feira, as temperaturas alcançam 21/37° C. Iguatemi será o município mais fresquinho do dia, com mínima de 15°C e máxima de 21, seguida de Ponta Porã, com mínima de 15°C e máxima de 22°C.° C. Já as cidades mais quentes desta terça serão Coxim e Paranaíba, com a máxima de 37° C. Na Capital, a manhã começa com as mínimas entre 16/19°C e irá alcançar a máxima de 32° C.

Então as recomendações para hoje continuam as mesmas: se hidrate, se proteja do sol e umidifique o ambiente, nem que seja com panos molhados ou umidificadores de ar.

