A tendência da previsão de tempo para hoje (29) aponta chuvas no extremo sul de MS devido a passagem de uma frente fria oceânica.

Porém, onde não chove a umidade relativa do ar enfrenta a secura na média de 40%.

Segundo a CEMTEC, Campo Grande tem mínima de 20ºC e máxima de 30ºC. Dourados 17/30ºC, Corumbá 22/33ºC e Três Lagoas 18/33ºC.

