Horóscopo: veja o que os astros falam sobre este domingo

Áries (de 21/3 a 20/4)

Logo pela manhã,Plutão e a Lua fazem um bonito encontro e promovem um dia próspero, apesar de mais

fechado. Você vai preferir colocar a casa em ordem e preparar a sua semana, já que ela aponta ali no

horizonte que muita coisa boa vai acontecer. A tarde, a Lua muda de curso e chega na Casa 3 promovendo

encontros com pessoas queridas e próximas.

Touro (de 21/4 a 20/5)

O começo do dia pode parecer um pouco mais truncado, pois Mercúrio ta Retrógrado e causa uma certa confusão e entendimento mesmo. Não dê espaço para dúvidas, mantenha-se longe de tretas, especialmente com os mais próximos, valeu? Logo essa energia se dissipa e a vibe ta te convidando a aproveitar o domingão da melhor maneira possível.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Tá liberado curtir essa preguicinha até tarde, mas só por hoje, valeu? Até porque, o clima em casa e com os

amigos tá tão gostosinho, é uma pena você demorar a curtir. Porém, os Astros me contam aqui que no campo do amor, uma pessoa do passado vai instalar uma kitnet ai na sua cabeça. Você escolhe voltar com essa energia ou não, ta legal?

Câncer (de 21/6 a 21/7)

A parte da manhã reserva bons momentos, sobretudo com o mozão. Você saberão curtir bem – aqueles dias

que deixam saudade. Em casa, tudo lindo e na saúde, só fica de olho aberto com sua disciplina com alimentos gordurosos, exagero não é bom. A tarde, a Lua dá as caras na sua Casa 12 e deixa você um pouco mais emotivo, mas nada que deixar a água correr não seja a solução.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Dia de fazer aquela faxina boa em tudo que ta apegada demais. Bota tudo para doar e vender! Esse movimento pode te ajudar até a clarear melhor as ideias de que passado bom é o que ficou pra trás! No decorrer do dia, a Lua muda de lado e te traz uma energia gostosinha

com amigos e pessoas mais chegadas. Pode marcar aquele rolê tranquilo pro final do dia.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Espante essa angústia pra lá e deixa pra pensar em trabalho quando virar a semana! Os Astros me contam

que você está querendo esfriar a cabeça e se quiser mesmo, pode ir na fé que o dia pode terminar de forma

diferente e satisfatória. A tarde a Lua muda de lugar e traz os amigos para perto, só cuidado para não ficar

cobrando demais atenção, valeu?

Libra (de 23/9 a 22/10 )

É hora de arregaçar as mangas e fazer o que pode e não pode para aproveitar esse dia bem, librinha!

Você vai preferir ficar com a galera de casa ou com os mais chegados. Tudo numa boa, porque a noite promete estrela guiando seu lado luz de seducencia e uma pessoa de for a pode dar as pintas nesse

coração ai.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Não queira começar o domingão exigindo e nem cobrando nada, é hora de ralaxar, não de enaltecer

bobeiras. Disputa de poder em casa também não é uma boa – toda chance de treta deve ser evitada. Coisas de passado e que você não soube colocar um ponto final podem ficar martelando na cabeça. Conte com seu

poder de recomeçar para seguir em frente.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Tire a manhã para descansar e fazer coisas que gosta e que te dê prazer. A tarde, a coisa muda de tom e

você vai querer sair para socializar – esteja com as pessoas certas nos momentos certos. Em casa, o clima

é de harmonia e amor. Nos assuntos do coração, um crush pode mexer tão fundo com você que fará você

acreditar novamente no amor.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Plutão e a Lua se encontram no céu e formam uma união boa para seu dia correr muito bem. Na família, o

clima é de leve exaltação, mas nada que mexa com os ânimos demais. Tire o dia para fazer o que gosta – e se o clima estiver propício, aqueles momento de plenitude de descanso merecido também pode ser uma boa. A tarde, a Lua muda de lugar e nas coisas do coração.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Hoje o dia está favorável para você cuidar de você, bebê. Sabe aqueles rituais em casa mesmo, com mascara caseira, incense e pedras? Pois bem, pode ser bem relaxante e você vai se sentir em um verdadeiro SPA, cuidando de dentro pra fora. A tarde, o clima muda de figura e você vai querer dar uma socializada. Chama os amigos porque numa dessa, uma pessoa pode chegar chegando.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Logo cedinho, você pode querer mudar os planos deste domingo, mas os Astros apontam que essa mudança será melhor. Aproveite, bebê, o clima está bom para família e amigos que chegam para você dar aquela socializada básica – ficar sozinho só se for por opção hoje. E falando nisso, o clima de paquera pode rolar forte através de aplicativo. Bora chamar o crush para o mundo real?

