Michel Teló testa positivo para Covid 19

O músico Michel Teló usou as redes sociais na tarde deste sábado (28) para falar que testou positivo para a covid-19. Na quinta-feira (26), o artista esteve em Corumbá, para realizar o show de abertura da 16ª Edição do Festival América do Sul.

“É turma… testei positivo também. Estou bem, só rouquidão mesmo”, diz a postagem nas redes sociais.

Sua esposa e as crianças realizaram os testes e estão negativos.

“Obrigado pelo carinho de todos. E seguimos firmes por aqui. SE CUIDEM, TOMEM A VACINA”, finalizou Michel.

Michel Teló é jurado no programa The Voice Kids e será substituído pelo cantor Toni Garrido enquanto estiver isolado e não puder participar das gravações.

Mandamos energias positivas pela recuperação Michel.