Cinco pessoas ficam feridas após veículo capotar diversas vezes na BR-060

Quatro pessoas adultas e um bebê de nove meses, ficaram feridos após o veículo em que estavam capotar diversas vezes na BR-060, em Nioaque, a 183 quilômetros de Campo Grande. Segundo informações da polícia, minutos antes do acidente, a motorista do veículo perdeu a direção do carro, passando direto em uma rotatória.

Segundo informações do site Mídia NAS, as vítimas ficaram presas as ferragens após o capotamento. Equipes da ambulância de Jardim foram acionados por moradores que passavam pelo local.

As vítimas foram encaminhadas para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Nioaque, e uma delas devido à gravidade dos ferimentos, encaminha para a Santa Casa de Campo Grande. Até o momento, não há informações sobre o seu estado de saúde.

A família, que mora em Campo Grande, estava indo para o município de Bonito, onde passaria o final de semana.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.