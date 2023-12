Atleta de MS participa do Campeonato Brasileiro de Poomsae em SP

Começou ontem (1), em São Paulo (SP), o Campeonato Brasileiro de Poomsae e Parataekwondo com diversos atletas de todo país. Representando Mato Grosso do Sul no torneio, a atleta Isabeli Leite se encontra com a equipe do Fábio Costa em busca dos títulos da categoria para o Estado. As lutas estão acontecendo no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro na capital paulista.

O campeonato é organizado pela Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKD) e promovido/apoiado pelo COB (Comitê Olímpico Brasileiro).

Competindo na categoria Cadete Feminino Poomsae Individual, a atleta Isabeli, de Campo Grande, terá como técnico o Mestre Celso Souza, atualmtne Diretor Técnico da Federação de Taekwondo de Mato Grosso do Sul (FTKDMS), o qual estará atuando também como técnico da atleta Thays Souza do Município de Chapadão do Sul, norte do Estado.

Veja a programação do evento para este final de semana.

Confira a programação:

DIA 02/09/2023 (Sábado)

09h Competição Faixas Pretas (Todas categorias)

DIA 03/09/2023 (Domingo)

09h Competição Faixas Coloridas e Parapoomsae (Todas categorias)

