Cinco escolas de samba desfilam em Corumbá nesta segunda

A avenida vai ferver nesta segunda-feira (16) em Corumbá, a Capital do Pantnal. Cinco escolas entram na Passarela do Samba a partir das 20h30 para a última noite de desfiles do encerrando a programação das agremiações ligadas à Liga Independente das Escolas de Samba do município. A noite reúne apresentações que prometem misturar festa, memória, ancestralidade e homenagens históricas.

A primeira a cruzar a avenida será a Imperatriz Corumbaense, que chega celebrando 15 anos de participações no carnaval local. O desfile transforma a pista em um baile simbólico, revisitando momentos marcantes da escola e apostando em um espetáculo festivo embalado pelas cores tradicionais da agremiação.

Logo depois, a Estação Primeira do Pantanal apresenta um desfile inspirado nas raízes culturais e nas tradições que atravessam gerações. A proposta é destacar a força dos saberes e costumes transmitidos ao longo do tempo.

Na sequência, o Império do Morro aposta em uma apresentação que mergulha no universo da imaginação. O desfile propõe reflexões sobre a vida por meio de elementos ligados aos sonhos, mistérios e simbolismos que ajudam a construir narrativas visuais e artísticas.

A quarta escola da noite será a Marquês de Sapucaí, que leva à avenida um enredo que destaca a influência africana na formação cultural brasileira. A apresentação deve valorizar manifestações artísticas, costumes e contribuições históricas que fazem parte da identidade do país.

Encerrando os desfiles, a Mocidade Independente da Nova Corumbá apresenta uma homenagem à líder quilombola Tereza de Benguela, reconhecida como símbolo de resistência e luta pela liberdade durante o período colonial.

Avaliação dos desfiles

Cada escola terá entre 50 e 70 minutos para apresentar seu espetáculo. O julgamento ficará sob responsabilidade de 16 jurados, divididos em duplas para avaliar os quesitos.

Entre os critérios analisados estão samba-enredo, fantasia, bateria, comissão de frente, alegorias, mestre-sala e porta-bandeira, além de enredo, harmonia e evolução. As notas variam de 8,5 a 10, com possibilidade de pontuação decimal.

