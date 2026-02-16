É carnaval no Brasil! Segunda-feira (16) tem quatro bloquinhos espalhados pela Capital

Foliões ocupam ruas da região central e bairros de Campo Grande a partir das 14h; programação segue até a madrugada

A segunda-feira (16) será de rua cheia e música alta em Campo Grande. Quatro bloquinhos estão programados para ocupar diferentes pontos da cidade, com início das festas ainda no começo da tarde e encerramento previsto para a meia-noite.

Na região central, dois blocos concentram a movimentação. O Capivara Blasé abre a programação às 14h, na Rua Doutor Temístocles, entre a 14 de Julho e a Avenida Calógeras. Uma hora depois, às 16h, o Ipa Lelê começa a reunir foliões na Avenida Mato Grosso, no trecho entre a 14 de Julho e a Calógeras. Ambos seguem até 0h.

Fora do centro, a programação também avança. O Barra da Saia será realizado no Teatro da Orla Morena, na região do Cabreúva, das 15h às 22h. Já o Subaquera ocupa a Rua Abdalla Roder, 692, na Vila Margarida, das 16h à meia-noite.

Com eventos distribuídos entre o Centro e bairros, a expectativa é de aumento no fluxo de pessoas e de interdições pontuais nas vias próximas aos locais de festa ao longo do dia.

