Suspeito é preso após reiteradas ameaças e violação de medidas protetivas em Campo Grande

Investigado teria mantido ciclo de intimidação contra vítimas mesmo após decisões judiciais que determinavam afastamento e proibição de contato

No domingo (15), um homem de 34 anos foi preso durante ação da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, por suspeita de manter um histórico de violência psicológica, ameaças e perseguição contra mulheres, mesmo após determinações judiciais que proibiam qualquer aproximação ou contato com as vítimas.

O caso aponta para um ciclo contínuo de violência. O suspeito já havia sido detido em dezembro de 2025 após episódios de ameaça e ofensas registrados no bairro Vila Alba. As vítimas, com idades entre 26 e 34 anos, relataram comportamentos marcados por controle excessivo e medo constante.

Mesmo liberado posteriormente com a obrigação de cumprir medidas protetivas, ele teria ignorado as restrições impostas pela Justiça. Registros indicam novos episódios de contato e intimidação nos dias 19, 25, 30 e 31 de dezembro, por meio de mensagens e outras formas de comunicação.

Durante o andamento das investigações, também surgiram denúncias de que o suspeito poderia possuir armas de fogo, o que motivou uma ação para apreensão de possíveis armamentos. Após saber que continuava sendo investigado, ele deixou o local onde morava e interrompeu a rotina no escritório onde trabalhava, tentando dificultar sua localização.

Após semanas de acompanhamento, o homem foi encontrado e preso. A OAB-MS foi comunicada para acompanhar os procedimentos legais relacionados ao caso.

As autoridades reforçam que o descumprimento de decisões judiciais em casos de violência contra a mulher pode resultar em novas medidas restritivas e prisão, como forma de garantir a proteção e a segurança das vítimas.

