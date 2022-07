Dia da Lasanha: Confira duas receitas do prato que podem ser feitas no micro-ondas

Nesta sexta-feira (29) é comemorado o Dia da Lasanha. A data começou a ser celebrada de maneira informal nos Estado Unidos mas foi se espalhando para outros países. Os primeiros relatos da receita datam do Império Romano e seu nome fazia referência ao local onde era cozida a massa. A versão que conhecemos hoje surgiu no século 13 em Nápoles, cidade da Itália. O prato é um dos mais amados pelas famílias brasileiras e faz sucesso nos almoços e jantares em todos os cantos do país. Confira duas receitas do famoso prato que podem ser feita no micro-ondas.

Lasanha de Frango de Microondas

Ingredientes:

500 gr de massa para lasanha pré cozida

Queijo ralado a gosto

2 colheres (sopa) de farinha de trigo

2 colheres (sopa) de margarina

1 tablete de caldo de frango

2 xícaras (chá) de leite

1 xícara (chá) de creme de leite

Sal a gosto

250 gr de filé de frango

1 unidade de cebola picada

2 dentes de alho picado

2 colheres (sopa) de óleo de soja

1 xícara (chá) de molho de tomate

200 gr de lentilha cozida

Sal a gosto

Modo de Preparo: