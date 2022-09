Cidades de MS estão entre as 100 melhores para turismo responsável

As cidades de Pedro Gomes e Gorguinho entraram para o ranking das “100 melhores Histórias de Destinos Responsáveis” da Green Destinations. O resultado foi divulgado nesta terça-feira (27), durante a transmissão ao vivo da Conferência Anual Green Destinations 2022, em Atenas, na Grécia.

O concurso 100 Melhores Histórias de Destinos Responsáveis é promovido pelo programa Del Turismo em parceria com a Green Destination, organização sem fins lucrativos que tem base na Holanda e realiza uma lista anual de Histórias de Práticas inovadoras e eficazes de 100 destinos que inspiram a liderança mundial do turismo responsável.

A coordenadora do Del Turismo em MS, Camila Fernandes, explica que estar entre os cem destinos sustentáveis é um importante passo para o Estado e, principalmente, para as cidades envolvidas, pois motiva o desenvolvimento. “A própria plataforma, com os 30 critérios já estabelecidos, já é um check list para os municípios participantes saberem para onde têm que ir, o quanto precisam investir em nível de projeto e ações para que eles possam caminhar em relação à sustentabilidade”.

Para o Diretor do Departamento Municipal de Turismo de Corguinho, José Correia Salgado, o Del Turismo possibilita uma nova visão sobre o setor. “Podemos nos organizar, planejar e executar ações que vão mudar o perfil da cidade. O programa nos capacita, fortalece o Comtur, instrui as câmaras técnicas de forma a alcançar nossos objetivos. A nossa expectativa é que, com esse apoio, Corguinho figure entre os principais destinos do Brasil.

Pedro Gomes tem como pontos fortes as cachoeiras, balneários e trilhas, todas ainda pouco frequentadas por turistas. Assim como Corguinho, a cidade já empossou e capacitou os membros das três câmaras técnicas (Gestão e Turismo; Educação e Sustentabilidade; Evento e Cultura) e cada grupo tem seu plano de trabalho dentro do Mapa Estratégico do Turismo, e um calendário de reuniões, além dos primeiros projetos para atingir as metas em 2022 e 2023.

O Programa DEL Turismo levou 13 destinos brasileiros a participarem da 8ª. edição do concurso global 100 Melhores Histórias de Destinos Responsáveis. Nesta edição, além de Corguinho e Pedro Gomes, participaram os destinos de Epitaciolândia no Acre, Diamantina e Capitólio em Minas Gerais, São Miguel do Gostoso, Tibau do Sul (Praia de Pipa), Galinhos e Tibau no Rio Grande Do Norte, e Bombinhas, Orleans, Itá e Treze Tílias em Santa Catarina.

