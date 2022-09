Fumacê passa por 18 bairros para intensificar combate a Aedes Aegypti

O serviço de borrifição ultra baixo volume (UBV) – conhecido como fumacê – irá realizar a circulação por 18 bairros diferentes nesta terça-feira (27). O objetivo é reforçar as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor de arboviroses como Dengue, Zika e Chykungunia. As equipes da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV) da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) circularão das 16h às 22h.

Haverá equipes circulando pelos bairros Guanandi; Vila Jacy; Jardim Lageado; Maria Aparecida Pedrossian; Jardim Noroeste; Núcleo Industrial; Nova Campo Grande; Jardim Panamá; Parati; Pioneiros; Vila Popular; Santo Amaro; São Conrado; Taveirópolis; Tijuca; Tiradentes; Universitário e União.

Para uma maior eficácia do inseticida, é necessário que o morador abra portas e janelas, assim o veneno consegue atingir os locais onde há maior probabilidade de estarem os mosquitos.

Os serviços começam às 16h e têm previsão de término às 22h hoje, com possibilidade de adiamento ou cancelamento em caso de chuvas, ventos ou neblina, uma vez que tais atividades meteorológicas prejudicam a aplicação do veneno.

O inseticida atinge os mosquitos adultos, preferencialmente as fêmeas, que são as transmissoras das doenças. Ainda assim é possível que outras espécies sejam atingidas e, por isso, é necessária uma aplicação criteriosa do veneno.

Leia mais: Áreas em alerta para dengue tiveram redução de 70%