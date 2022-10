Cidade fica alagada após chuvas e casas ficam inundadas

Após chuvas intensas que atingiram a região de Batayporã, município a 311 quilômetros de Campo Grande, a região central da cidade ficou alagada no final da tarde desta quarta-feira (12). De acordo com a Defesa Civil, choveu em torno de 120 milímetros no local.

Segundo informações do site Nova News, a área inundada fica em torno da Lagoa do Sapo e foi tomada por uma forte enxurrada. A região foi isolada pela Prefeitura Municipal de Batayporã com o uso de cavaletes para conter a água.

O prefeito Germino Roz (PSDB) foi até o local logo no início da chuva e disse que já previa um possível alagamento. Por meio de um aplicativo de mensagens o gestor da prefeitura pediu para que os moradores não trafegassem de carro na região. Funcionários da prefeitura foram até a área atingida e com o uso de máquinas e barcos estão monitorando as residências.

Moradores foram retirados das casas com o auxílio de barcos e levados para locais seguros. O prefeito alegou que ainda não é possível calcular os prejuízos. “Essa situação dói na alma”, afirmou o chefe do Executivo, enquanto analisa os estragos. A Defesa Civil também esteve no local. O Corpo de Bombeiros de Nova Andradina, foi acionado pela Defesa Civil do município de Batayporã, para auxiliar nos trabalhos de resgate.