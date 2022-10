Oito bicicletas e mais de 600 quilos de maconha são apreendidos em uma mata

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam, na manhã de terça feira (11), 698 quilos de maconha em uma mata na zona rural do município de Dourados. Além disso, foram apreendidas bicicletas que eram utilizadas para o transporte.

A ação policial ocorreu durante a Operação Hórus na zona rural do município de Dourados, na rodovia MS-379. Inicialmente os policiais abordaram condutor e passageira de um veículo GM Celta de cor prata. Durante a vistoria, os policiais localizaram fardos de maconha no banco traseiro e porta-malas do veículo.

Questionado sobre o entorpecente, o homem de 29 anos de idade, disse que foi contratado para pegar a droga em uma mata, guardar em sua residência e entregar, posteriormente, a um desconhecido. Os policiais foram até o local indicado na mata e localizaram uma espécie de acampamento, onde estavam as oito bicicletas carregadas com fardos de maconha.

A viatura guincho do DOF foi acionada para rebocar as bicicletas e o entorpecente até Dourados.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron). O Prejuízo estimado ao crime foi de mais de um milhão e quatrocentos mil reais.

