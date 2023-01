Cidade de MS cancela carnaval para destinar recursos à saúde

O carnaval, festa tradicional brasileira, foi oficialmente cancelada em Bataguassu, cidade a 341 km de Campo Grande. A medida foi anunciada pela prefeitura do município após reunião com a equipe administrativa, na ocasião foi decidido que recursos que seriam utilizados para a realização da festa serão investidos na área da saúde.

Secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Urbano e Rural, Mário Miguel, explica que decisão foi tomada após um levantamento prévio apresentado pela pasta.

“Nesse momento, estamos necessitando de todo o empenho e recurso financeiro para a área da saúde. Estamos pensando no bem-estar da população que necessita dos atendimentos ofertados com qualidade”, destacou o secretário.

Conforme o levantamento, seriam destinados em torno de R$ 300 mil para a realização da festividade, o que inclui gastos na contratação de bandas musicais, serviço de sonorização, palco, iluminação, segurança privada, banheiros químicos entre outros itens.

Mário ressaltou que as finanças do município estão equilibradas, mas que a administração municipal optou em não realizar a festividade do rei momo para promover essas melhorias na saúde pública do município.

A decisão recebeu o apoio de moradores, Jaqueline Ribeiro de Araújo, é recepcionista e trabalha como estagiária em um Laboratório de Análises Clínicas, para ela o cancelamento do Carnaval veio em boa hora.

“É uma ótima ideia. A saúde é sempre mais importante e merece atenção especial”, afirmou.

A estudante Diva Aparecida dos Santos também comemorou a decisão. “Com certeza, o investimento na área da saúde vai trazer mais benefícios para os moradores”, avaliou.

Além de Bataguassu, o município de Bonito também decidiu cancelar a festividade, na última semana a prefeitura anunciou que os R$ 600 mil que seriam gastos no carnaval serão destinados para a construção de salas de aula da rede pública de ensino.

