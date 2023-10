Shopping reúne diversos serviços para facilitar a vida de clientes

Precisa ir à academia e já resolver uma pendência no Detran, além de comprar um presente de aniversário? No Norte Sul Plaza, é possível resolver várias pendências da vida moderna em um só lugar. Além de um mix de lojas que atende diversos= públicos e necessidades, o shopping ainda conta com diversos serviços.

Um dos principais serviços oferecidos é a = academia Smart Fit. A academia abre todos os dias, de segunda a segunda, e com horários diferenciados, o que facilita encaixar na rotina. De segunda a sexta-feira, o espaço fica aberto das 5h às 23h.

Já aos sábados, o atendimento é das 8h às 17h, e aos domingos, das 8h às 14h. Para quem precisa fazer um check-up, a MS Diagnósticos atende de segunda a sexta-feira, das 6h40 às 22h, e aos sábados, das 6h40 às 15h.

Além de contar com equipamentos de última geração para a realização de exames de tomografia, mamografia, ultrassonografia 3D e 4D, a clínica também conta com todo o conforto e comodidade de funcionar nas dependências do shopping.

O espaço fica no estacionamento do subsolo pelo acesso E, na saída dos elevadores. O Detran- MS, agora, conta com unidade no Norte Sul Plaza, que funciona de segunda a sexta-feira, das 10h às 20h. Moderna, a unidade conta com quatro totens para autoatendimento e oferece os mesmos serviços disponíveis no Portal de Serviços Meu Detran.

Na Agência Digital, é possível imprimir o CRLV, emitir guias diversas como a do licenciamento, multas, consultar débitos, solicitar renovação da CNH, segunda via de CNH, atualizar endereço, emitir a certidão de prontuário de CNH, entre outros serviços.

Outro serviço público oferecido no empreendimento é o Ágil. Com atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, o espaço recebe atualmente a Amhasf (Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários), que está fazendo os atendimentos do programa Locação Social exclusivamente no Norte Sul Plaza.

Voltado às famílias que ainda não foram sorteadas anteriormente em programas habitacionais de interesse social e que têm dificuldades em arcar com os custos de aluguéis provenientes do mercado imobiliário tradicional, o programa Locação Social visa reduzir o déficit habitacional, atualmente em torno de 42 mil pessoas à espera de uma oportunidade de ser sorteado publicamente.

No espaço, também é possível se cadastrar para participar dos próximos programas habitacionais do município, fazer atualização de cadastro e renegociação de dívidas de mutuários que fazem parte da carteira imobiliária da Amhasf.

O Norte Sul Plaza também conta com uma agência do Bradesco, com funcionamento das 10h às 16h, de segunda a sexta-feira. O Fort Atacadista também está presente no shopping, com horário de atendimento diferenciado: das 7h às 22h, todos os dias.