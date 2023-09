Corpo de homem que desapareceu no Rio Paraguai é encontrado

O corpo de um homem que estava desaparecido nas águas do Rio Paraguai, foi localizado na noite de ontem (29), cerca de 500 metros do Porto da Manga, em Corumbá, a 427 quilômetros de Campo Grande. A vítima estava boiando no rio e trajava uma bermuda azul e sandálias

Equipes de mergulhadores e socorristas do Corpo de Bombeiros estavam no local e resgataram o corpo até a prainha do porto geral, para ser encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal).

Conforme informações do Corpo de Bombeiros, as características da vítima coincidem com a descrição do idoso que desapareceu na última terça-feira (26), na prainha do porto geral.

