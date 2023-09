Cinco atletas representarão MS na Cup América de Taekwondo no Rio de Janeiro

Cinco atletas de Mato Grosso do Sul, embarcam nos dias 21 a 24 de setembro para o Rio de Janeiro (RJ), em busca de títulos na Cup Pan America de Taekwondo. O evento será realizado na Areca Carioca 1 e 2 no Parque Olímpico, e os melhores colocados do evento classificado como G-2, somam-se pontos no Ranking Olímpico e Mundial na categoria Adulto Kyorugui e Poomsae, e Pan American Ranking P8.

O evento é sancionado pela WT – World Taekwondo (Federação Mundial de Taekwondo), promovido pela Pan American Taekwondo Union (PATU) e organizado pela Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKD).

As categorias que estarão em disputa neste evento serão: Adulto (maiores de 17 anos), Juvenil (15 a 17 anos – 2006 a 2008) e Cadete (12 a 14 anos – 2009 a 2011) tanto no Kyorugui (luta) como no Poomsae (formas).

A delegação de Mato Grosso do Sul será comandado pelo técnico Fábio Costa, no Estado e o País no President’s Cup será:

Carlos Henrique Estival Alvarenga: Categoria cadete masculino até 1.76 cm

Lucas Vieira Kanashiro: Categoria juvenil masculino até 45 kg

Kaio Kaleb da Silva de Castro: Categoria juvenil masculino até 55 kg

Kaiky Gabriel Caetano dos Santos: Categoria juvenil masculino até 59 kg

Luiz Felipe de Almeida Aquino: Categoria adulto masculino até 58 kg

