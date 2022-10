MDB de Puccinelli escutará os dois lados para decidir apoio no 2º turno em MS

“Nos reunimos no fim da manhã desta terça-feira (4) e o MDB de Mato Grosso do Sul decidiu que vai ouvir os dois lados”, disse o antigo governador de Mato Grosso do Sul, André Puccinelli, para a reportagem nacional da Folha de S. Paulo.

“Vamos ainda nesta data conversar com os dois e ver quem melhor nos acomoda. Quem falar em dinheiro, vai perder nosso apoio, será carta fora do baralho. Queremos ter espaço na próxima gestão”, disse Puccinelli.

O cenário indefinido quanto ao emedebista é repetido pelos demais candidatos derrotados. A quarta colocada na disputa, deputada federal Rose Modesto (União Brasil), também não se decidiu sobre quem apoiar. Membro do estafe classifica como “escolha difícil” que deve ser tomada só após reunião também na noite desta terça.

Mesmo sem confirmação oficial, a reportagem apurou com integrantes da equipe de Contar que Bolsonaro já designou integrantes da comunicação do PL (Partido Liberal) para ajudar o candidato também no segundo turno.

Quinto colocado com 11% dos votos válidos na penúltima pesquisa Ipec divulgada duas semanas antes do dia 2 de outubro, Contar obteve neste domingo (2) 26% dos votos válidos.

“Vamos continuar defendendo nossas bandeiras, que são as mesmas do presidente Bolsonaro. No segundo turno é Jair ou já era. Acredito em Bolsonaro e que ele vai ganhar as eleições”, disse Contar à reportagem, apontando que seguirá fiel à raiz bolsonarista.

Contudo, ele também abre espaço para conversar com adversários derrotados no primeiro turno. “Quero governar com muito diálogo. Quem for jogar dentro das quatro linhas, trabalhar pelo povo de Mato Grosso do Sul e seguir nossas bandeiras, podem ter certeza que terão amplo diálogo com o Capitão Contar”, disse.

Com informações da Folhapress, por NYELDER RODRIGUES