Governadora do Rotary Club visita Viveiro de Mudas da Águas Guariroba

O Viveiro de Mudas Isaac de Oliveira recebeu nesta terça-feira (4) a visita da governadora do distrito 4470 (setor MS, SP, PY) do Rotary Club, Mirian Philbois, que cumpre agenda em conjunto ao Rotary Club de Campo Grande.

Desenvolvido pela Águas Guariroba, o Viveiro é destaque nas ações de preservação ambiental em parceria com produtores e instituições através das doações de mudas do cerrado, cultivadas no Viveiro para o reflorestamento em áreas de preservação ambiental.

A visita contou com a participação do diretor de relações institucionais da AEGEA, Paulo Antunes, do gerente de Qualidade e Meio Ambiente da Águas Guariroba, Fernando Garayo, além do presidente do Rotary Club de Campo Grande, Ricardo Zanin, da diretora de projeto do Rotary Campo Grande, Ana Luzia e equipe técnica.

A visita técnica acompanhou todos os setores do Viveiro de Mudas, desenvolvido na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Los Angeles da Águas Guariroba. Apresentado pelo supervisor do Viveiro de Mudas, Nereu Rios, a governadora Miriam Philbois pode acompanhar as etapas de cultivo dos exemplares encontrados no Viveiro.

“A visita ao viveiro de mudas da Águas Guariroba nos reportou ao berço do Meio Ambiente, seu manejo e sustentabilidade. Nossa visita como cidadã rotariana agregou conhecimento do mundo verde e a parceria que tornará verdadeira a intenção de, ao dispor de mudas, reflorestar ambientes e áreas. Isso torna possível fazer parte do programa de construir consciência de um mundo mais verde. Parabéns a parceria com o Rotary Club de Campo Grande, que nos ofertou uma manhã muito voltada às nossas causas rotárias.”, disse Miriam.

Para o diretor de relações institucionais da AEGEA, Paulo Antunes, a parceria desenvolvida com o Rotary Club reflete o objetivo comum e em conjunto a AEGEA no cuidado com o meio ambiente, ampliando as frentes de conscientização ambiental.

“Acredito que as empresas e organizações ganham muito com alianças estratégias como essa. Esse senso colaborativo, onde cada um fornece o que tem de melhor, faz com que a sociedade como um todo, saia vencedora. E o meio ambiente com certeza passa a ser o foco principal das nossas atenções.” destaca Paulo Antunes.

Com informações da assessoria