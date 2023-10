Homens são presos com 1,7 toneladas de maconha em van na BR-163

Um taxista de 49 anos, foi preso na madrugada de hoje (27),escoltando 1,7 tonelada de maconha, em um van com placas do Paraguai, que era conduzido por Alisson Murilo, 26 anos. O flagrante aconteceu na BR-163, entre Dourados e Caarapó.

Conforme apurado pelo site Dourados News, equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), abordaram o veículo próximo ao Trevo da Bandeira em atitudes suspeitas. Ao ser questionado, o jovem confessou o crime, dizendo que pegou a droga na travessia de Coronel Sapucaia, fronteira com o Paraguai. Com ele, o taxista de 49 anos, trabalhava como batedor da droga. Ambos falaram que iriam receber R$ 5 mil pelo transporte.

Os dois foram levados para o 1º Distrito Policial de Dourados, juntamente com os veículos e os entorpecentes apreendidos.

