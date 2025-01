Chuva provocou alagamentos em Campo Grande e Sonora nessa terça-feira

A tarde dessa terça-feira (7) foi marcada por chuvas em diversos pontos de Campo Grande, onde os termômetros registraram 32,3ºC e a umidade relativa do ar ficou em 36%, conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A previsão é de pancadas isoladas durante a noite e ao longo da quarta-feira (8).

Entre as regiões atingidas pela chuva na Capital estão o centro da cidade, Universitário, Pioneiros e Aero Rancho, além dos bairros Santo Antônio, Jardim Morenão, Jardim Botafogo, Vila Glória, Santa Emília e Tijuca. O Bairro Amambai, Vila Bandeirantes e Vila Taquarussu também enfrentaram precipitações acompanhadas de ventos fortes, que causaram enxurradas em algumas ruas.

Até o momento, Campo Grande não possui alerta meteorológico para esta quarta-feira (8). Mas o Inmet emitiu um aviso de grau amarelo (perigo potencial) para chuvas intensas na faixa norte de Mato Grosso do Sul, abrangendo 25 municípios. Esse alerta é válido até as 9h de quarta-feira e prevê chuva de até 50 mm/dia e ventos de até 60 km/h.

Temporal em Sonora

A cidade de Sonora, localizada a 362 quilômetros de Campo Grande, enfrentou um forte temporal na tarde dessa terça-feira, resultando em alagamentos generalizados. Em imagens compartilhadas por moradores nas redes sociais, ruas inteiras aparecem submersas. A água desce com intensidade, quase arrastando carros, motos e pedestres.

Segundo o Clima Tempo, a chuva deve continuar em Sonora nesta quarta-feira, com previsão de 14,1 milímetros de precipitação. A temperatura máxima no município não deve ultrapassar os 27ºC.

Com informações do Inmet e Climatempo

