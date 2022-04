“Prêmio Helena Meirelles” para alunos de MS estão com inscrições abertas

O primeiro Festival da Canção das Escolas Estaduais de Mato Grosso do Sul “Prêmio Helena Meirelles”, estão com inscrições abertas até o dia 27 de maio. O evento tem por objetivos explorar o potencial educativo e social da música por meio de suas diversas ramificações e estilos, estimulando e possibilitando novos talentos musicais, compositores e intérpretes da Rede Estadual de Ensino.

Premiação

Poderão participar somente os estudantes devidamente matriculados em alguma unidade da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul, com músicas inéditas em letra e melodia e com tema livre para composição. A premiação acontecerá para as três melhores canções, e para o/a melhor intérprete da seguinte forma:

Melhor canção

1º Lugar: R$ 4.000,00 (quatro mil reais) + troféu + violão

2º Lugar: R$ 2.000,00 (dois mil reais) + troféu + violão

3º Lugar: R$ 1.000,00 (hum mil reais) + troféu + violão

Melhor Intérprete

Intérprete: R$ 1.000,00 (hum mil reais) + troféu

Todos os 10 concorrentes para a fase final receberão: um troféu, um violão e um certificado de participação.

Para mais informação e inscrição do evento acesso o site.

O projeto é realizado pela SED (Secretaria de Estado de Educação), por intermédio do NUAC (Núcleo de Arte e Cultura).