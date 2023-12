Confira a agenda cultural de MS para este final de semana natalino

O clima natalino invade Mato Grosso do Sul neste fim de semana da véspera de Natal, oferecendo uma variedade de atividades para todas as idades. Entre as programações destacadas, a Cidade do Natal é o centro das atenções, abrindo suas portas mais cedo nesta sexta-feira para atender crianças com deficiência, proporcionando-lhes um momento especial.

A música toma conta da cidade com apresentações de artistas locais, como o show do Atitude 67, Curimba, Louva Dub, Facas Voadoras e Dani Vallejo. Para os apreciadores de música clássica, o projeto Catedral Erudita oferece apresentações em igrejas durante o fim de semana.

Sexta-feira (22)

O destaque do dia é a celebração dos 107 anos do poeta Manoel de Barros na Casa Quintal Manoel de Barros, que abre suas portas para visitas ao museu a partir das 14h. A casa, que abrigou o poeta e sua esposa Stella de Barros, proporciona ao público a oportunidade de explorar o ambiente doméstico do escritor.

A livraria Entre Cafés e Livros promove o Natal literário com cafezinho e presentes literários, das 14h às 18h, na Rua José Antônio, 1479, com entrada gratuita. Já no Armazém Cultural, mais de 150 artesãos participam da Feira de Natal, oferecendo uma variedade de produtos regionais. O evento inclui apresentações do Quinteto de Jazz e Grupo Camalote a partir das 19h30.

A feirinha São Chico, no Palco da Orla Morena, traz gastronomia, artesanato, moda e atrações culturais, incluindo a seletiva para o Slam BR com o Slam Plural a partir das 17h.

A Cidade do Natal, localizada nos altos da Avenida Afonso Pena, destaca-se com apresentações do teatro municipal da Agetran, coral do Arautos do Evangelho e Parada Natalina às 21h. Neste dia, abre suas portas 1h mais cedo para atender crianças com deficiência.

O samba do grupo Sampri anima o Capivas a partir das 17h, enquanto o Vexame recebe o show de Dani Vallejo com a turnê “Disfarce Diferente” a partir das 20h.

Sábado (23)

O Horto Florestal recebe a última edição do ano do Encontro de Brechós, com pelo menos 15 participantes oferecendo peças a partir de R$ 5,00, das 8h às 14h. A livraria Entre Cafés e Livros continua com o Natal literário das 9h às 14h, na Rua José Antônio, 1479, com entrada gratuita.

No Armazém Cultural, a Feira de Natal continua com mais de 150 artesãos, apresentações do Quinteto de Jazz e Ton Alves a partir das 19h30.

Na Cervejaria Canalhas, a banda Facas Voadoras se apresenta no tap room a partir das 18h. A Cidade do Natal oferece show de Fabiana Hilgert, Nando Dutra e Parada Natalina a partir das 19h.

No Centro, a Parada Natalina às 19h é seguida por música sertaneja com o grupo “Os Filhos de Campo Grande”. O Catedral Erudita estará na Igreja Cristo Luz, apresentando a Orquestra Sinfônica de Campo Grande e Coro Lírico Cant’Arte, com a participação do Grupo Mais Brasil, a partir das 19h30.

A Lupland recebe Made in Samba, Curimba e DJ Nuala a partir das 20h, enquanto a Galeria Vizú promove uma noite de reggae com Dubsmash, Rockers, Sandim, Manuzera e performances de tecido acrobático a partir das 21h.

Domingo (24)

Na véspera de Natal, a Cidade do Natal realiza a Parada Natalina às 19h, proporcionando um espetáculo encantador para encerrar as celebrações natalinas. O Catedral Erudita continua na Igreja Batista Vilas Boas a partir das 19h30.

Além das atividades culturais, o estacionamento do Fort Atacadista se transforma em um palco de solidariedade na sexta-feira, com um bazar beneficente que arrecadará fundos para apoiar instituições sociais, como o Projeto Social da Escola Cisterciense Nossa Senhora Aparecida.

Lembramos que os eventos estão sujeitos a alterações devido ao mau tempo.

Com informações da Paula Maciulevicius, Comunicação Setescc



