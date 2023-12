Saiba como fica o funcionamento das Feiras Livres em Corumbá no final de ano

O funcionamento das feiras livres em Corumbá seguirá normalmente, exceto no dia de Natal, 25 de dezembro e 1º de janeira de 2024, quando a feira não irá acontecer.

Também vale destacar que a Superintendência de Fiscalização e Posturas realizará ações de fiscalização intensificada nas feiras livres de Corumbá nesse período de fnal de ano.

Essa iniciativa cumpre o do decreto 307/2007 que regulamenta o funcionamento das feiras livres no município de Corumbá.

