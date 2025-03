Ônibus bate em mureta na Avenida Costa e Silva, na Capital

Um ônibus do Consórcio Guaicurus colidiu contra uma mureta, no Terminal Morenão, em Campo Grande, na noite de domingo (30). A causa do acidente ainda não foi divulgada. Oito passageiros precisaram de atendmento médico.

O Consórcio Guaicurus informou por meio de nota que lamenta o acidente e que as circunstâncias estão sendo investigadas. A nota informa ainda que oito pessoas receberam atendimento médico e passam bem. A maioria delas já foi liberada do hospital.

O Consórcio Guaicurus finalizou o comunicado reafirmando o compromisso em colaborar as investigações para apurar as causas do acidente e garantir a segurança dos passageiros.

