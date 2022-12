Chuva e vento de 50 km/h causa enchente e alagamento em Campo Grande

A região sul de Campo Grande registrou enchentes após a chuva (de 31,2mm) da tarde desta sexta-feira (9), enquanto na Avenida Ricardo Brandão, trecho mais para o centro da cidade que alaga, ficou tomado pela água de chuva (6,6mm).

Segundo o meteorologista Natálio Abrahão , o vento que atingiu a Capital às 15h tinha força de 50 km/h. No interior do Estado também choveu, como em Ponta Porã (19,6 mm), Bela Vista (22 mm), Três Lagoas (9,4 mm), Bataguassu (10,6 mm) e Bandeirantes (18,6 mm)

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) ainda mantém alerta de tempestade para diversas cidades de Mato Grosso do Sul, com aviso de perigo potencial para as cidades localizadas nas regiões leste, central e sul de MS durante esta noite de sexta-feira. O instituto alerta que a chuva pode ter acumulado de 30 a 60 mm/h ou de 50 a 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo.

Final de semana

A previsão do tempo para o final de semana (09 a 11/12) indica tempo instável, com chuvas de intensidade fraca a moderada, porém pontualmente podem ocorrer pancadas de chuva forte e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento (que pontualmente podem atingir valores acima de 50 km/h) e, com menor probabilidade, eventual queda de granizo. Veja a previsão completa para o final de semana.