IFMS: Inscrições do concurso público para professores são prorrogadas

O IFMS (Instituro Federal de Mato Grosso do Sul) prorrogou as inscrições no concurso público para docentes até 15 de dezembro. São ofertadas 27 vagas para professores do ensino básico, técnico e tecnológico em 15 diferentes áreas. Confira a relação completa das vagas.

O edital de retificação, que altera o cronograma do concurso, está publicado na página do Idecan (Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional), organizador do certame.

No mesmo endereço é possível fazer a inscrição. A taxa de R$ 120 pode ser paga até dia 16, por meio da Guia de Recolhimento da União (GRU).

Para concorrer, é necessário ter a formação correspondente à área pretendida, conforme previsto em edital, além de estar em dia com as obrigações militares e eleitorais, ter idade mínima de 18 anos e apresentar certidões negativas (cível, criminal, militar, entre outras).

A remuneração por 40 horas de trabalho semanais varia entre R$ 4.472,64 e R$ 9.616,18, dependendo da titulação. Há ainda auxílio-alimentação de R$ 458. O regime de trabalho é de dedicação exclusiva, que impede o exercício de outra atividade pública ou privada.

Novas datas – Com a retificação do cronograma, outras datas importantes foram alteradas, sendo as principais:

relação preliminar de inscritos (ampla concorrência, candidatos com deficiência, incluindo os que necessitam de atendimento especial, e negros) – 23/12

período para recurso à relação preliminar de inscritos – 26 e 27/12

divulgação da lista preliminar de inscrições homologadas – 28/12

período para recurso à lista de inscrições homologadas – 29 e 30/12

lista definitiva de inscrições homologadas – 02/01

Em caso de dúvida sobre o certame, o e-mail de contato é o [email protected].

Com informações do IFMS.