Incêndio atinge serralheria no bairro Cophamat, em Campo Grande

Fogo começou no início da tarde desta quarta-feira (25), antes da chuva que atingiu a Capital, e gerou grande volume de fumaça na região

Um incêndio atingiu uma serralheria localizada na Avenida Manoel Joaquim de Moraes, no bairro Cophamat, em Campo Grande, no início da tarde desta quarta-feira (25), antes da chuva registrada em diferentes pontos da cidade.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram uma grande nuvem de fumaça preta saindo do imóvel. As imagens indicam que a fumaça podia ser vista a longa distância, conforme postado pela página @campograndemilfita67.

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Apesar da proporção das chamas registrada nas gravações, não houve, até o momento, confirmação de atendimento da ocorrência pelo Corpo de Bombeiros.

A equipe do jornal O Estado tentou contato com a serralheria, mas até a publicação desta matéria não houve retorno.

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