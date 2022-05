Chuva deixa bairros sem luz

Em Campo Grande a chuva chegou fazendo o dia virar noite, acompanhada de muitas trovoadas, relâmpagos, raios e ventos fortes em praticamente todos os bairros.

Choveu forte no em vários bairros da Capital como Coronel Antonino, Mata do Jacinto, Vila Rica e Parque dos Poderes. No Jardim dos Estados também chove e a luz já acabou em alguns bairros a exemplo do bairro Tiradentes, Vila Margarida e São Lourenço.

Árvores caíram obstruindo parcialmente a avenida Ceará.

A previsão é que já na segunda feira, a massa de ar frio chegue a capital derrubando as temperaturas.

Editado para acréscimo de informações às 20:31