Tempestades, vento e frente fria marcam o clima deste domingo

Preparem os casacos, pois a previsão do tempo para este domingo (15) no Mato Grosso do Sul indica que aquele arzinho frio está de volta. Com probabilidade de chuvas intensas e moderadas, tempestades, rajadas de vento e raios continuam, principalmente nas regiões centro-sul e leste do estado.

O frio começa a chegar devido ao aumento de nebulosidade e chuvas. O ar frio sobre o MS será impulsionado por ventos que sopram do quadrante sul ao longo do dia.

Sete Quedas registra a temperatura mais baixa, com mínima de 15ºC e máxima de 20ºC, Dourados fica entre 16ºC e 22ºC, Porto Murtinho entre 17ºC e 21ºC, Campo Grande 18/22ºC, , Corumbá 19/24ºC, Três Lagoas 20/25ºC, Paranaíba 20/27ºC e Sonora 20/28ºC.

