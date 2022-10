Chuva de setembro supera a média para o mês

Em Campo Grande, o INMET registrou 58,8 mm acumulados durante a quarta-feira (28). O total acumulado desde o início de setembro já soma agora 154 mm de chuva, representando praticamente o dobro da média normal de chuva, que normalmente fica próximo aos 78 mm.

Os estados de Mato Grosso do Sul e de Mato Grosso tiveram intensas pancadas de chuva durante esta quarta-feira (28). O aumento de umidade que ocorreu nos últimos dias, associado ao calor que já predominava sobre esses estados, e a circulação de ventos em vários níveis da atmosfera, permitiu a formação de nuvens carregadas.

Em Cuiabá, capital do Mato Grosso, o temporal desta quarta-feira (28) resultou em um acúmulo de 58 mm em apenas uma hora de chuva, na região do Jardim Liberdade. A média de chuva para Cuiabá para todo o mês de setembro é de 50 mm, em uma hora choveu mais que o esperado para o mês.

Leia Mais: Nivel do Rio Aquidauana sobe e chega a 6,40 m

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.