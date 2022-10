Associação de Bares e Restaurantes vão ao TRE- MS para fim da lei seca nas eleições

A Abrasel-MS (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Mato Grosso do Sul) foi ao TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral), na tarde desta sexta-feira (30), para derrubar a Lei Seca que proíbe a venda de bebidas alcoólicas durante certo período no domingo (2), de eleições.

A entidade enviou ofício ao TRE/MS (Tribunal Regional Eleitoral). Segundo o presidente da Abrasel-MS, Juliano Wertheimer, o pedido alega que restaurantes do Estado podem perder, no mínimo, entre 30% a 45% de arrecadação por conta da lei que já foi anulada em 18 federações do Brasil.

De acordo com representantes da Abrasel-MS, aproximadamente mil estabelecimentos comerciais da Capital e, cerca de 3 mil comércios, majoritariamente restaurantes de Mato Grosso do Sul, ficarão comprometidos caso a lei seca permaneça.

“Nós solicitamos que não haja a lei seca durante o período eleitoral de domingo, uma vez que a venda é permitida, assim como o consumo residencial, após as 16h. O único local que não é permitido são restaurantes, onde o consumo é muito menor do que a pessoa consumiria em casa, em um churrasco de família, por exemplo.”, diz Juliano

“Ou seja, o único prejudicado do decreto são os restaurantes que operam no almoço, a grande maioria dos restaurantes não abrem domingo à noite, então a bebida representa 35% a 40% na venda do almoço”, explica.

“Além de “roubar” parte da venda, tira alguns postos de trabalhos, porque sábado e domingo restaurantes contratam funcionários freelancers para trabalharem. Com certeza as contratações vão diminuir se manterem a lei seca”, avalia.

Juliano acredita que MS possui um grande policiamento para a inibição de qualquer ocorrência, além de ter uma população muito responsável. “É mais do que o impacto financeiro, é o impacto simbólico de uma lei seca que tem caído em desuso na maioria dos estados do Brasil”, conclui Wertheimer. Acesse também: HU fecha emergência que será transferida para o Pênfigo

Com informações do repórter Willian Leite com Marcos Maluf