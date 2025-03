Chuva causa transtornos em Campo Grande com queda de árvores e danos no asfalto

O trânsito na Avenida Fábio Zahran, em Campo Grande, amanheceu tumultuado nesta quarta-feira (26) após a queda de uma árvore da espécie ficus, que arrastou a fiação telefônica durante a chuva intensa da madrugada. A árvore caiu no cruzamento com a Rua Joel Dibo, bloqueando parte da via e causando congestionamento em um trecho movimentado, próximo a escolas e a uma agência do INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social).

O tronco e a copa da árvore ocuparam parte da Avenida Fábio Zahran, deixando apenas uma faixa completamente liberada para o tráfego. Agentes da Agetran (Agência Municipal de Trânsito) estiveram no local sinalizando o trecho com cones e cavaletes enquanto aguardam a chegada da equipe de remoção da Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos).

A fiação telefônica foi rompida com o impacto da queda da árvore, mas os cabos já foram retirados da rua para evitar riscos aos motoristas e pedestres.

Este não foi o único incidente relacionado à chuva em Campo Grande. Até a noite de ontem (25), outra árvore e galhos caídos há cerca de uma semana na Avenida Fábio Zahran e em calçadas do Jardim São Lourenço permaneciam no local, aguardando recolhimento pela Sisep.

No Horto Florestal, um eucalipto caiu na noite de terça-feira (25), obrigando a interdição temporária do parque para a remoção da árvore. A Sisep é a responsável pelo trabalho de recolhimento e limpeza. Segundo o Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), o volume de chuva registrado na capital foi significativo, com 57,4 milímetros na região norte e 9,8 milímetros na região sul.

A força da chuva também causou danos estruturais. Na Rua Nelson Figueiredo Junior, no Bairro Antônio Vendas, o asfalto foi arrancado, deixando o trecho quase intransitável. Apesar das condições precárias, pedestres e motoristas ainda tentavam passar pelo local na manhã desta quarta-feira.

A Sisep informou que uma equipe será enviada para realizar a limpeza do sistema de drenagem e, após a conclusão desse trabalho, fará a recomposição do asfalto danificado.

O tempo deve continuar instável ao longo desta quarta-feira em Campo Grande. De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), as temperaturas devem variar entre 21°C e 23°C nas mínimas e entre 29°C e 31°C nas máximas. A possibilidade de novas pancadas de chuva permanece para o restante do dia.

