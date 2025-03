MS registra seis mortes por dengue em 2025; casos do tipo 3 preocupam autoridades

Mato Grosso do Sul chegou a seis mortes confirmadas por dengue em 2025, todas registradas no interior do Estado. Segundo dados do Ministério da Saúde, outras cinco mortes estão em investigação, enquanto o Estado já acumula mais de 2,1 mil casos confirmados da doença.

As mortes ocorreram em diferentes cidades, sendo uma em Coxim, uma em Dourados, uma em Inocência, uma em Nova Andradina, uma em Ponta Porã e uma em Três Lagoas. Apesar do número elevado de casos e óbitos, a situação atual é considerada mais branda em comparação com o ano anterior. Em fevereiro de 2024, o Estado registrou 3 mil casos prováveis de dengue, contra 2,4 mil neste ano.

Uma das principais preocupações das autoridades de saúde é o retorno do tipo 3 da dengue, que voltou a ser confirmado no Brasil após 15 anos. O Ministério da Saúde alerta que a maioria dos casos desse tipo está concentrada em São Paulo, o que preocupa os especialistas, já que uma parte significativa da população nunca teve contato com esse sorotipo, o que aumenta o risco de complicações.

Em Mato Grosso do Sul, até o dia 18 de março, já foram confirmados 192 casos de dengue tipo 3 e dois casos de dengue tipo 4. A maioria dos casos está concentrada nas regiões nordeste e leste do Estado.

Diante desse cenário, a Secretaria de Saúde de Mato Grosso do Sul reforça a importância de medidas preventivas, como a eliminação de criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, e o uso de repelentes. A população é orientada a procurar atendimento médico imediato em caso de sintomas como febre alta, dor de cabeça, dores musculares e manchas vermelhas na pele.

“A situação é preocupante, principalmente com a circulação do tipo 3 da dengue. Estamos reforçando os trabalhos de controle e prevenção em todo o Estado para evitar um aumento ainda maior dos casos”, afirmou um representante da Secretaria de Saúde.

As autoridades seguem monitorando a evolução dos casos e reforçam que a colaboração da população é essencial para conter o avanço da doença.

