Última chance para se inscrever na lista de espera do Prouni 2025

Estudantes interessados ​​em conquistar uma bolsa de estudos do Programa Universidade para Todos (Prouni) ainda têm a oportunidade de ingressar no ensino superior. As inscrições para a lista de espera do Prouni para o primeiro semestre de 2025 começam nesta quarta-feira (26) e vão até as 23h59 do dia 27 de março. O processo de inscrição deve ser feito de forma virtual, através do Portal de Acesso Único.

Os candidatos podem escolher até duas opções de instituição, curso e turno entre as bolsas disponíveis. Após o encerramento do prazo, o sistema classificará os inscritos com base nas notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O resultado da chamada será divulgado no dia 1º de abril.

Os selecionados terão até um mês para comprovar as informações fornecidas na inscrição. A documentação relevante inclui comprovantes de renda e histórico escolar. O envio dos documentos pode ser feito presencialmente ou de forma virtual na instituição para que o candidato seja aprovado.

O Prouni oferece bolsas de estudo para cursos de graduação em universidades privadas. As bolsas integrais (100%) são destinadas a candidatos com renda familiar mensal per capita de até 1,5 salário mínimo. Já as bolsas parciais (50%) são para estudantes com renda familiar per capita de até três mínimos.

Neste ano, o programa disponibilizou 338.444 bolsas, sendo 203.539 integrais e 134.905 parciais, em 1.031 instituições privadas de ensino superior em todo o país. Mais de 768 mil candidatos se inscreveram no processo seletivo, com 197.057 aprovados na primeira chamada e 86.308 na segunda.

Para os estudantes que ainda não conseguiram uma vaga, essa é a última oportunidade de ingresso no ensino superior por meio do Prouni neste semestre.

