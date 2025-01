Chuva alivia calor em Mato Grosso do Sul nesta sexta-feira

A sexta-feira (3) promete trazer alívio para o calor intenso que marcou a semana em Mato Grosso do Sul. A previsão é de chuvas a qualquer momento, o que deve contribuir para a queda das temperaturas. Segundo os meteorologistas, a máxima não deve ultrapassar os 33ºC ao longo do dia em todo o estado.

Em Campo Grande, os termômetros registraram 23ºC nas primeiras horas da manhã, sob um céu com poucas nuvens. Para o restante do dia, a expectativa é de céu predominantemente nublado, com possibilidade de garoa pela manhã e chuva mais intensa no período noturno.

A temperatura máxima prevista para a Capital é de 27ºC, com um acumulado de chuva estimado em 13,9 milímetros, conforme dados do Climatempo. O tempo instável deve se estender pelo fim de semana. No sábado (4), Campo Grande pode registrar até 28ºC, enquanto o domingo deve ser um pouco mais quente, com máximas de até 31ºC.

Na região pantaneira, as temperaturas máximas previstas para esta sexta-feira são de 33ºC em Corumbá, 31ºC em Aquidauana, e 29ºC em Porto Murtinho e Coxim. Já no sul do estado, a previsão é de temperaturas um pouco mais amenas, com máximas de 27ºC em Ponta Porã e 30ºC em Dourados.

Outras cidades também apresentam variações nas máximas previstas para o dia. Três Lagoas e Bataguassu devem registrar 32ºC, enquanto Paranaíba, Maracaju, Naviraí, Ivinhema e Rio Brilhante têm previsão de 31ºC. Bonito deve marcar 29ºC, enquanto São Gabriel do Oeste e Chapadão do Sul não devem ultrapassar os 27ºC.

Com as chuvas previstas e a leve diminuição nas temperaturas, os moradores do estado devem se preparar para um clima mais ameno. A recomendação é de atenção nas estradas, principalmente no período noturno, devido à possibilidade de chuvas mais intensas.

Com informações da Climatempo

