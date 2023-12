China se prepara para receber mais de 500 aeroportos até 2025

A China está e com planos de expandir seu número de aeroportos certificados para 500 até 2025. Essa notícia foi revelada em um relatório divulgado pelo principal fabricante de aeronaves do país, marcando um passo significativo em direção a uma rede de transporte aéreo mais abrangente e acessível.

Cao He, diretor do Centro de Pesquisa de Engenharia de Aeronaves Civis da Aviation Industry Corporation of China (AVIC), compartilhou esses planos durante a 6ª Exposição de Helicópteros da China, realizada no Município de Tianjin, no norte da China. Ele enfatizou que o objetivo é que cada uma das 2.800 regiões de nível distrital do país tenha seu próprio aeroporto de aviação geral.

Em 2022, o número de aeroportos gerais na China já havia atingido a marca de 399, representando um crescimento significativo em comparação com anos anteriores. Esse número é aproximadamente 1,6 vezes maior do que o número de aeroportos de transporte civil no país. Essa expansão rápida reflete o compromisso da China em melhorar o acesso à aviação geral, proporcionando aos cidadãos uma maneira mais conveniente e eficiente de viajar.

Os aeroportos de aviação geral são essenciais para a aviação civil, pois atendem a uma variedade de necessidades, desde voos recreativos até operações de negócios e serviços de transporte aéreo regional. Eles desempenham um papel crucial na conectividade e no desenvolvimento econômico de regiões distantes e menos desenvolvidas.

A iniciativa de expandir a rede de aeroportos de aviação geral na China é vista como parte dos esforços contínuos do país para melhorar a infraestrutura de transporte e a mobilidade de sua população. Isso não apenas oferecerá mais opções de viagem para os cidadãos chineses, mas também impulsionará o crescimento da aviação geral, criando oportunidades para empresas relacionadas à aviação e gerando empregos.

A medida também pode ter implicações positivas para a indústria de aviação global, já que a China se torna um mercado cada vez mais importante para fabricantes de aeronaves, serviços de manutenção e outras empresas relacionadas à aviação.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.