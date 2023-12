Centro de Referência da Mulher e da Criança terá mais de 20 tipos de atendimentos especializados

De forma inédita, Campo Grande receberá um novo complexo de atendimento especializado para as mulheres e crianças, o “Saúde Delas, Centro de Referência da Mulher – Atendimento Materno-Infantil”, com 20 consultórios, salas de exame e capacidade de 400 a 500 atendimentos por dia.

Nesta sexta-feira (15) a prefeita Adriane Lopes (PP), o secretário municipal de Saúde, Sandro Benites, e diversas outras autoridades estiverem no local para visita técnica e inauguração simbólica do primeiro andar na unidade. O segundo andar ainda passa por adequações e a previsão é que o complexo seja inaugurado oficialmente no início do mês de outubro, juntamente com a Campanha do Outubro Rosa.

Conforme o assessor da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), Michael Faustino, o objetivo do complexo é unir serviços que já eram oferecidos, em um só local.

“É a primeira vez em Campo Grande, nesse formato de complexo, esses serviços já funcionavam na Capital de forma separada. Antes, esse tipo de atendimento era feito no CEAM (Centro de Atendimento à Mulher) e no CEI (Centro de Especialidades Infantil)”, explicou.

Serão em torno de 40 servidores, entre médicos, enfermeiros, técnicos e outras especialidades. A paciente passará primeiro por uma unidade básica de saúde mais próxima e caso seja necessário, é encaminhada por meio do SISREG (Sistema de Regulamentação Ambulatorial) para o Centro de Referência, para uma consulta especializada ou exame especifico, conforme a capacidade de atendimento.

A prefeita Adriane Lopes comentou a importância do atendimento especializado para a saúde da mulher e de crianças na primeira infância.

“As mulheres terão a oportunidade de fazer o pré-natal e acompanhamento da sua saúde, mas trazendo também o seu filho para dentro desse contexto. A primeira infância é muito importante e nós estamos trabalhando para trazer resolutividade para a área da saúde, mas em especial para as nossas mulheres e crianças”.

“Exames que as mulheres fazem de rotina, haverá agendamento por whatsapp, por meio de aplicativo. Não vão ficar na fila, naquele tempo de espera: virão com a consulta marcada com atendimento de qualidade e compromisso”.

Além disso, a chefe do Executivo ainda destacou que o local proporcionará acompanhamento desde o pré-natal até depois do nascimento. “Mulheres e mães que muitas vezes não sabem onde buscar esse tipo de atendimento, terão um local de referencia. Eu sou mulher e sou mãe, nos sabemos as dificuldades que as mulheres passam ao buscar serviços de saúde, e aqui em Campo Grande todas as mães, mulheres e crianças terão um atendimento de qualidade. Eu andei pelas unidades de saúde da Capital e encontramos mulheres que nos reivindicavam melhores atendimentos, e nós estamos trazendo essa resposta”.

O local funcionará de segunda-feira a sábado, das 7h às 17h, com brinquedoteca, farmácia, consultórios e salas de exame. Os serviços oferecidos no ambulatório especializado no atendimento à mulher serão consultas em Gestão de Alto Risco, Mastologia, Planejamento Familiar, Urologia, Climatério, Serviço de Patologia Servical, nutrição, enfermagem e ultrassonografia.

Nesta linha de cuidado é realizado o acolhimento à paciente e ao casal com orientações, entrevista e palestra de inserção ao planejamento familiar, saúde da mulher e saúde reprodutiva.

Já o ambulatório especializado no atendimento à criança serão ofertadas consultas em Homeopatia, Reumatologia pediátrica, Cirurgia pediátrica, Endocrinologia pediátrica, Otorrinolaringologia pediátrica, nutrição, fonoaudiologia, psicologia, terapeuta ocupacional, educação física, assistente social e enfermagem.

Nesta linha de cuidado é oferecido o Programa de Atendimento Multiprofissional de Prevenção a Obesidade Infantil (PAMPOI), atendimento direcionado aos pacientes com sobrepeso ou obesidade, de 05 a 15 anos, realizado pela equipe Multiprofissional, sendo o acesso realizado por encaminhamento da Atenção Primária para as especialidades de Endocrinologia Pediátrica e/ou Nutricionista do Centro de Especialidade Infantil (CEI), via SISREG, e/ou por demanda espontânea, sendo, neste caso, agendado consulta com nutricionista para avaliação.

É ofertado o Serviço de Referência em Diabetes Infanto-Juvenil (SEREDI KIDS), com atendimento direcionado aos pacientes portadores de Diabetes tipo 1, de 0 a 17 anos, realizado pela equipe Multiprofissional, com a entrega de medicamentos e insumos para controle da doença (Munícipes de Campo Grande).

Com informações da repórter Beatriz Santos.