Edital seleciona projetos para promover oficinas de artesanato em Mato Grosso do Sul

Edital publicado nesta sexta-feira (13) no Diário Oficial do Estado vai selecionar projetos culturais para receberem apoio financeiro na categoria: Seleção de Instrutores de Oficinas de Artesanato, com o objetivo de incentivar as diversas formas de manifestações culturais do Mato Grosso do Sul.

Serão selecionadas 30 propostas de oficinas técnicas de artesanato tradicional e/ou de artesanato de referência cultural. As inscrições podem ser feitas de 23/12/2024 a 21/01/2025.

O certame não exige escolaridade mínima e é direcionado aos artesãos residentes no Mato Grosso do Sul com comprovada experiência como ministrantes de oficinas de artesanato. É exigida experiência mínima de 20 (vinte) horas/aula comprovada por meio de currículo documentado, além de cadastro no SICAB (Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro).

As oficinas selecionadas poderão ser ministradas em qualquer um dos municípios de Mato Grosso do Sul, em zona urbana ou rural, a critério exclusivo da FCMS e no atendimento de demandas agendadas diretamente por Prefeituras Municipais.

Cada instrutor selecionado será o único responsável por suas despesas de viagem, locomoção no município, hospedagem e alimentação durante todo o período de realização da oficina que terá a duração de 40 horas/aula.

Cada instrutor selecionado será o único responsável pela aquisição do material da oficina para até 30 alunos, e pelo zelo em oferecer os materiais adequados ao bom repasse da técnica artesanal proposta.

É vedado aos instrutores selecionados a cobrança de quaisquer valores dos alunos inscritos no curso. Cada proponente deve oferecer a oficina completa com todos os materiais e equipamentos necessários para sua execução, inclusive materiais didáticos.

Quem pode participar

Pode se inscrever no Edital o artesão que atua e reside no Mato Grosso do Sul há pelo menos dois anos, mediante comprovação por meio da Carteira Nacional de Artesão.

O artesão pode ser: I – Pessoa física ou II – MEI (Microempreendedor Individual)

Cada artesão poderá concorrer neste edital com, no máximo, um projeto. Cada candidato poderá ser contemplado com no máximo R$ 10.000,00 mil reais.

Segundo a gerente de Desenvolvimento de Atividades Artesanais da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, Katienka Klain, as oficinas de artesanato têm a função de perpetuar o modo de fazer artesanal de MS. “Assim não se perdendo esse ofício tão importante e ao mesmo tempo ensina uma função para a geração de renda através da arte”.

Confira o edital na íntegra

Com Gov MS