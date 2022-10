Centro de testagem recebe reparos emergenciais, mas mantém funcionamento nesta sexta

O Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) receberam, na manhã de hoje (7), reparos emergenciais devido aos estragos provocados pelo temporal ocorrido da tarde e noite de quinta-feira. Mesmo com os ajustes, os atendimentos não foram paralisados e continuam normalmente ao longo do dia.

Os ventos deslocaram as telhas de parte da estrutura fazendo com que o forro cedesse e desabasse sobre um dos consultórios. Os prejuízos com equipamentos e materiais ainda estão sendo contabilizados.

Conforme os institutos meteorológicos, os ventos acompanhados de chuva forte chegaram a quase 100 km/h no fim da tarde desta quinta-feira.

Uma equipe da Divisão de Manutenção Predial da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) esteve ontem a noite no Centro de Testagem fazendo a avaliação dos estragos e procedeu com os reparos emergenciais.

O CTA oferta testes rápidos de ISTs, coleta de exames laboratoriais e faz o atendimento ambulatorial especializado em ginecologia IST e urologia IST, além da dispensação de antirretrovirais para Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) e Pós-Exposição (PEP). Apenas a consulta ginecológica não está sendo realizada.

Unidades de saúde da Capital recebem melhorias

Durante essa semana a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), por meio da Coordenadoria Especial de Manutenção e Obras (CEMO), iniciaram melhorias preventivas nas unidades de saúde da Capital. O objetivo é evitar transtornos e prejuízos provocados pelas intempéries climáticas, como ação de ventos e chuvas fortes. O cronograma prevê intervenções em 24 unidades da Atenção Primária de da Rede de Urgência e Emergência.

Nesses casos, os atendimentos não foram totalmente suspensos, entretanto foi necessária a suspensão em algumas locais para limpeza e organização das áreas afetadas por infiltrações e vazamentos.

