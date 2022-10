Caminhão derruba poste e danifica fiação no centro de Ponta Porã

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) notificou um caminhão que derrubou um poste de iluminação pública e danificou a fiação da Avenida Brasil e da rua Tiradentes, no centro de Ponta Porã, município localizado a 329 km da Capital. O veículo tinha placas de Campo Grande e estava em conformidade com as medidas para acessar aquele local de trânsito.

O acontecimento ocorreu na tarde de ontem (06), no momento em que ocorria uma forte chuva na cidade. O caminhão foi autuado pelos Agentes de Fiscalização da Autoridade de Trânsito como medida administrativa, com a tipificação de danificar a via e suas instalações e equipamentos, dentre eles a fiação elétrica, uma infração gravíssima.

Segundo o Secretário Marcelino Nunes de Oliveira, foram acionadas viaturas operacionais e homens da Guarda Civil Municipal de Fronteira para ordenar o trânsito, sinalizar e isolar a área do acidente.

Medidas estabelecidas

A resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) estabelece uma altura máxima de 4,4 metros para as carrocerias nessas condições de infraestrutura urbana. No entanto, no caso em questão, foi possível constatar visualmente que o veículo trafegava com excesso de altura na carga, além da permitida por Lei.

Uma medida de 12 de setembro de 2017, que está em análise na Câmara, modifica o Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97) para permitir a elevação da altura para 4,7 metros.

*com informações do jornal Ponta Porã News

