Sesi promove atividades com crianças e idosos para incentivar o hábito da leitura em MS

Com objetivo de estimular o hábito da leitura em Mato Grosso do Sul, o Sesi (Serviço Social da Indústria) promoveu atividades educativas em suas bibliotecas escolares e unidades da Biblioteca da Indústria do Conhecimento nas cidades de Aparecida do Taboado, Bataguassu, Laguna Carapã, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba e Rio Verde.

As ações são voltadas a diversos públicos, com foco em leitura, brincadeiras e desenvolvimento da imaginação dos alunos.

No município de Bataguassu, as monitoras desenvolveram o momento Hora da Leitura com Gibis, que busca estimular as crianças que frequentam a biblioteca a ler e fazendo com que os pequenos tenham gosto pelos livros.

Durante a ação, Maria do Carmo Moura Blitz, de 61 anos, aprendeu a usar o computador.

A idosa procurou a biblioteca para fazer pesquisas e navegar na internet e recebeu auxílio da monitora Regina Duarte que demonstrou satisfação em poder ajudá-la.

“A tecnologia é tão rica e não imaginamos que muitas pessoas, principalmente os idosos, têm dificuldades ao usá-la. Mas nós sempre podemos ajudar com um pouco de amor e carinho”, destacou Regina.

Por meio do projeto Construarte, estudantes da Escola de Dança Manoela Jasques, em Aparecida do Taboado, aprenderam a montar uma perna de lata usando latas vazias de leite em pó.

“As crianças estão adorando confeccionar as pernas de lata. Além da aprendizagem intelectual, elas vão desenvolver coordenação motora, equilíbrio e destreza. Foi um momento de descontração muito legal”, disse a monitora, Maria Regina.

Em Laguna Carapã, as crianças frequentam a biblioteca semanalmente para participar do Projeto Ziraldo, voltado para a leitura. Lá, elas desfrutam de momentos de leitura com livros escolhidos pelas monitoras. “Percebi que se envolveram nas histórias em quadrinhos do Ziraldo, de fato demonstraram grande interesse pelos livros”, explicou a monitora Simone Burin.

Para celebrar o Dia Mundial da Poesia, a biblioteca da Escola Sesi de Naviraí levou para as salas do Ensino Fundamental II uma gaiola contendo poesias para serem lidas ou “libertadas”. Durante a dinâmica, os alunos deviam libertar uma poesia da gaiola e fazer a leitura para a turma.

Em Nova Andradina, os estudantes da Biblioteca da Indústria do Conhecimento do Sesi aprendem as regras do jogo de xadrez e a história da modalidade, do tabuleiro e das peças.

“Em cada aula, trabalhamos novas táticas, e isso melhora cada vez mais o desempenho dos alunos. Eles sempre aliam o aprendizado teórico com o prático”, contou a professora do curso, Rose Costa.

Na biblioteca também foi desenvolvido o Projeto Circo, que consiste no resgate de histórias e brincadeiras, apresentando personagens que fazem parte do universo circense.“Estamos resgatando a memória do circo que está sendo esquecida, devido à pandemia, então o projeto está fazendo o resgate com palhaços e brincadeiras envolvendo os pequeninos”, explicou a monitora Regina Leite.

Em Paranaíba, monitoras da biblioteca foram até o Centro de Educação Infantil Antonia Mainardi Ovídio para promover a contação das histórias “A flor e o sapo”, “O Leão e o rato”, “O macaco e o coelho” e “Arara cantora”.

Com fantoches elas encenaram histórias e estimularam a imaginação e criatividade dos alunos. “A experiência foi muito gratificante. Era visível a empolgação das crianças e professores. Despertamos a imaginação dos pequenos, levando-os a interagir conosco com entusiasmo e alegria”, enfatizou a monitora Doriana Borges

No município de Rio Verde, monitoras trabalharam com as crianças da APAE o Projeto Monteiro Lobato, introduzindo a literatura infantil na vida das crianças. No local, foi montado um cenário do Sítio do Pica Pau Amarelo, onde a monitora Laura Pereira da Silva representou a personagem Emília e a monitora Helenita de Oliveira Lima representou a personagem Tia Anastácia.

Com informações da FIEMS.