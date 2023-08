Centro da Capital recebe ação de conscientização sobre vaga para PCDs

Visando conscientizar a população sobre o uso exclusivo da vaga de estacionamento para PCD (pessoas com deficiência) e pessoas idosas, a SDHU (Subsecretaria de Defesa de Direitos Humanos de Campo Grande) promove, nesta quarta-feira (24), a ação “Esta Vaga não É Sua – Nem por um Minuto”, organizada pela Caped (Coordenadoria de Apoio à Pessoa com Deficiência).

“Nosso foco é chamar a atenção e pedir respeito e reflexão sobre as vagas direcionadas a pessoas com deficiência, na nossa cidade. É comum encontrar, diariamente, veículos estacionados nas vagas sem o cartão de identificação do usuário que é de direito, que são cadeirantes, pessoas amputadas, com deficiências físicas ou motoras. Outra vaga que frequentemente é desrespeitada são as direcionadas para pessoas idosas”, explica Joel Lídio Faustino, coordenador da Caped.

A ação vai contar com a participação de pessoas cadeirantes, que estacionarão em todas as vagas de estacionamento disponíveis na quadra como forma de demonstrar a falta de respeito quando não se pensa no direito dos outros cidadãos. O evento vai acontecer na avenida 14 de Julho, no ponto entre a avenida Afonso Pena e rua Barão do Rio Branco, que será interditada.

A vaga especial é um direito assegurado por lei federal por resolução do Contran (Conselho Nacional de Trânsito), que determina que 2% das vagas sejam destinadas a pessoas com deficiência.

Por Jornal O Estado do MS.

