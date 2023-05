Criança cai de ônibus escolar em movimento e sofre traumatismo craniano

Uma criança de nove anos, foi internado em estado grave, com suspeita de traumatismo craniano, após cair de um ônibus escolar em movimento. Ele é estudante da Escola Municipal Luiz Cláudio Josué, região de Nova Casa Verde, zona rural de Nova Andradina município a 299 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com informações do portal Nova News, a criança estaria voltando para casa no ônibus, pertencente a uma empresa terceirizada, quando o acidente aconteceu. A vítima estava brincando no interior do coletivo com outras crianças, quando caiu na escada próximo à porta traseira, que abriu e a criança caiu na estrada.

O condutor parou o coletivo e iniciou os primeiros atendimentos à vítima, que foi levada até o Hospital Regional de Nova Andradina. Devido a gravidade do quadro de traumatismo craniano, ele foi transferido para um hospital de Dourados, a 70 quilômetros do município, onde segue internado em coma induzido e acompanhado por equipe médica especializada.

A Secretaria Municipal de Educação de Nova Andradina emitiu nota sobre o ocorrido. Conforme a pasta, alunos e o motorista disseram que a criança teria brincado nos corrimões do coletivo ainda em movimento, e quando se soltou do local, caiu da escada e colidiu com força com a porta traseira do veículo, que com a força do impacto abriu, e arremessou a vítima para fora.

“Com suspeita de traumatismo craniano, a criança foi levada a coma induzido e transferida para Dourados. No momento, o aluno encontra-se internado, apresentando um quadro estável, em Unidade de Terapia Intensiva, acompanhado de sua família e do chefe do transporte escolar da Prefeitura de Nova Andradina. O veículo encontra-se periciado e com a vistoria atualizada”, disse na nota.

A secretaria ainda afirma que prestará o suporte necessário para a família e à criança, aguardando seu pronto restabelecimento.